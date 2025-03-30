مخالفة جديدة في شركة نفط الوسط وحقل عكاز الغازي.. تفاصيل عبر السومرية

وقال في حديث للسومرية نيوز، ان "قيام الملاكات الفنية والهندسية في شركة الصيانة المبرمجة لمشروع الإنتاج المعجل لحقل عكاز الغازي بمحافظة ، مخالفة للتعليمات، حيث يوجد عقد مع الشركة الأوكرانية"، لافتا الى ان "نتيجة هذا الامر هو أما الشركة الأوكرانية لا تجيد الصيانة، أما شركة تخالف العقد".وجاء ذلك رداً على منشور شركة نفط الوسط التي أعلنت فيه قيام الملاكات الفنية والهندسية في الشركة بإنجاز فعاليات الصيانة المبرمجة لمشروع الإنتاج المعجل لحقل عكاز الغازي بمحافظة .وكانت العراقية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2023، عزمها إسناد تطوير الحقل الغازي إلى شركة أوكرانية، قبل أن تُوقّع في أبريل/نيسان 2024 عقدًا مع شركة "يوكرزم ريسورس" (Ukrzemresurs)، التي تقدّمت بطلب إلى دائرة العقود والتراخيص النفطية.لكن بحسب نواب تحدثوا للسومرية نيوز، فان الشركة الأوكرانية "وهمية" ولا تملك سوى موقع إلكتروني، وليس لديها خبرة في استثمار الغاز، خاصة في حقل عكاز، ثاني أكبر حقول الغاز في الشرق الأوسط.ويعدّ حقل عكاز العراقي أكبر حقل في الدولة النفطية، إذ يضم الحقل -الواقع القائم- احتياطيات تصل إلى نحو 5.3 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، وفق الأرقام التي اطلعت عليها .وعاد الحقل مجددًا إلى الواجهة، مع محاولات تطويره، بعد سحب العقد من شركة "كوغاز" الكورية الجنوبية، ومنه للشركة الأوكرانية، إذ إنه اكتشف للمرة الأولى في عام 1922، ويبلغ طوله نحو 30 كيلومترًا وعرضه 12 كيلومترًا.