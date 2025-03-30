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تحديثات جديدة عن حالة الطقس خلال العيد
محليات
2025-03-30 | 10:46
Alsumaria Tv
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3,838 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
رجحت
هيئة الانواء الجوية
، طول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة في بعض المناطق.
وقال
مدير إعلام
هيئة الأنواء الجوية
عامر
الجابري
في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، إن "البلاد تشهد اليوم طقسًا ربيعيًا غير مستقر، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وتصاعد للغبار في بعض المناطق".
وأضاف، أن "تقرير قسم التنبؤات الجوية الصادر اليوم أشار إلى أن الأجواء صباحًا ستكون غائمة جزئيًا مع توقعات لهطول زخات متفرقة من الأمطار في عدد من مناطق البلاد"، مضيفًا أن "التغير في سرعة الرياح من 20-30 كم/س إلى ما يقارب 50 كم/س ساهم في تصاعد الغبار بشكل ملحوظ لاسيما في العاصمة بغداد".
وتابع أن "محافظات
نينوى
ودهوك وبعض المناطق الشمالية ستشهد خلال ساعات المساء أمطارًا متفاوتة الغزارة، في حين تبقى الفرص واردة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في المناطق الوسطى والشمال".
وأضاف
الجابري
،أن "التقارير تنبئ باستقرار درجات الحرارة بمعدل انخفاض درجة او درجتين خلال اليومين المقبلين، مع تصاعد غبار يكون بسيطاً ولا مؤشرات على تصاعد غبار كثيف أو عواصف كثيفة".
وأوضح أن "هذه التقلبات الجوية تأتي ضمن الطبيعة المناخية المعتادة لنهاية شهر آذار، حيث تتسم الفترة بالتذبذب وعدم الاستقرار بين يوم وآخر"، مؤكدًا أن "الهيئة ستوافي المواطنين بالتقارير المستمرة في حال حدوث أي تطورات أو حالات جوية جديدة".
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