تفاصيل مجسّري ونفق “الشهيد حسين عطية” ومشاريع بنى تحتية في ميسان

ويُعد مشروع المجسّرين والنفق من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تخفيف الزخم المروري وتحسين انسيابية حركة المركبات داخل المحافظة، وقد سُمّي باسم أحد شهداء الذين ضحوا بحياتهم خلال معارك التحرير ضد الإرهاب.كما أطلق الأعمال التنفيذية لإنشاء ثلاثة جسور خدمية، هي:• جسر دور النفط العابر لنهر دجلة بطول 288 متراً.• جسر بطول 650 متراً.• جسر (ع) بطول 2.5 كم.وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود تحسين البنية التحتية وتعزيز حركة النقل داخل المحافظة، التي تشهد نمواً سكانياً متزايداً.إلى ذلك، أعلن رئيس انطلاق العمل في تأهيل طريقين رئيسيين هما:• طريق - المشرح - غزيلة - منفذ الشيب الحدودي بطول 64.5 كم، متضمناً إنشاء مجسر كونكريتي.• طريق - البتيرة - الفجر بطول 80 كم.وأكد أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في إنهاء المشاريع المتلكئة، مع التركيز على تطوير القطاعات الخدمية والبنى التحتية كجزء من متطلبات التنمية الوطنية.