الجبوري: منع صلاة العيد بمساجد صلاح الدين إرضاء للدولة العميقة

اعتبر الوطن ، أن منع صلاة العيد بمساجد هو إرضاء للدولة العميقة.

وقال في تغريدة على منصة "إكس"، "محافظ هو الاخر وجّه القوات الامنية بمنع إقامة صلاة العيد في مساجد المحافظة، وأرغم الناس على أدائها في الساحات، إرضاءً للدولة العميقة حيث صلى اهلي ابناء ناحية في ملعب الركاض الرياضي".

وأضاف أن "قائممقام عادل الدج أعلن العيد يوم الأحد وفتح المساجد، فاتصل به المحافظ شخصيًا وأمره بإلغاء الإعلان ومنع الصلاة".



وتساءل "لماذا فعل ذلك"، مضيفا "لأن المشغِّل واحد… والموجّه واحد"، مشيرا "هكذا تُدار الشعائر في عهد الدولة العميقة… لا بالرؤية، بل بالأوامر".

وكان الجبوري اعتبر، السبت، أن ما فعله رئيس صريحة للأمانة، بعد ما أعلن الوقف أن أول أيام عيد هو الاثنين.