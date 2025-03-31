بالصور.. بغداديون يؤدون صلاة عيد الفطر في جامع أبي حنيفة النعمان

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تنشر ، صباح اليوم الاثنين 31 اذار/ مارس 2025، صوراً من صلاة عيد من جامع أبي حنيفة في مدينة الاعظمية بالعاصمة .





وأعلن الوقف السني في أن اليوم الاثنين هو اول ايام عيد .

الصور ادناه:وأعلن الوقف السني في أن اليوم الاثنين هو اول ايام عيد .