تساؤلات عن دور الداخلية.. منتسب يطلق النار في الهواء بجانبه فتاة! (فيديو)

وانتشر الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في ، حيث يقوم المنتسب بطلاق النار في الهواء اثناء تصوير الفتاة له، وسط تساؤلات عن دور حول هذا الامر الذي أصبح يتكرر في الآونة الأخيرة خصوصاً في العاصمة .كما نشر بعض المدونين المقطع المصور، موجهين رسالة الى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.