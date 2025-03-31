البصرة.. عشرينية ترمي نفسها في بئر

وقال المصدر لـ ، إن "فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً أقدمت على رمي نفسها داخل بئر ماء، وتم إخراج الجثة من البئر وذلك في مزارع الراحة منطقة الرادرات بمحافظة البصرة".وأضاف، أنه "لا تزال أسباب الانتحار مجهولة".