الشتاء لم ينته بعد… أمطار رعدية وغبار كثيف بدءا من الغد



السومرية نيوز ـ محليات





أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتصاعداً للغبار بدءا من يوم غد الأربعاء.





وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طقس اليوم، سيكون صحو إلى غائم جزئي يتحول ليلا الى غائم كلي فرص مهيئة صباحاً لهطول زخات أمطار خفيفة الشدة في غرب مدن وذي قار والسماوة"، مشيرة الى ان "درجات الحرارة سترتفع قليلاً عن يوم أمس بفارق (2-3) درجة مئوية، لتكون الأجواء دافئة إلى حارة نسبياً خلال ، تميل للاعتدال ليلا".

وتابعت، ان "طقس يوم الأربعاء سيكون، غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحيانا"، لافتة الى ان " درجات الحرارة سترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأضافت، ان "طقس يوم الخميس، سيكون غائم جزئي، مع تساقط امطار خفيفة الشدة في تكون رعدية أحيانا"، مبينة ان " درجات الحرارة ستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع هبوب رياح قوية ستسبب الغبار".