السوداني يؤكد للشرع رفض العراق توغل الكيان الصهيوني داخل سوريا

وذكر في بيان، ورد للسومرية نيوز، ان "السوداني، عبر خلال الاتصال، عن تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً موقف الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري الشقيق".وشدد على "أهمية أن تضمّ العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصبّ في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن ومستقر لسوريا وكلّ المنطقة".واكد ، " رفض لتوغل الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية، ودعم العراق لوحدة وسلامة أراضي وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية".واشار الى، "أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر تنظيم ، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة.