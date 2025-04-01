السوداني يهنئ الآشوريين والكلدانيين بعيد رأس السنة البابلية (أكيتو)

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية (أكيتو)، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا العزيز، ولا سيما إلى أهلنا من الآشوريين والمسلمين والسريان الذين يحتفلون بهذا العيد العريق الذي يجسد عمق حضارتنا وثراء تراثنا".وتابع، انه " يتزامن هذا العيد التاريخي هذا العام مع عيد ، ننتهز هذه المناسبة للتأكيد على قيم الخير والآخي التي تشكل مصدر قوة لوطننا العزيز، وعلى أهمية تعزيز التعايش السلمي بين شعبنا، وعمق روح المواطنة التي تجمعنا جميعًا تحت راية الواحد والأمل بمستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا لبلدنا وشعبنا الكريم".وأضاف، انه " كل عام والعراق أكثر ازدهارًا ووحدة واستقرارًا".