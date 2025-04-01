شابان يلقيان مصرعهما إثر سقوط عجلتهما بنهر في الانبار

وقال المصدر لـ ، إن "شابين لقيا مصرعهما نتيجة سقوط عجلتهما بأحد انهار في الانبار".وأضاف، أنه "تم نقل الجثث الى الطب العدلي، فيما تم اخراج العجلة من النهر".