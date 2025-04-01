"لو ما دم ذولة شلون تريد نعايد".. بصريون يتجمهرون قرب صور الشهداء

محليات

تجمع العشرات من شباب البصرة قرب فلكة الشهداء في قضاء المدينة بأهزوجة "لو ما دم ذولة شلون تريد نعايد"، في اشارة الى الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من اجل استقرار الوضع الأمني بالبلاد.