تفاصيل قروض من ثلاث فئات والية التقديم عليها

وقال رئيس قسم القروض في الوزارة حسن في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، :إن "القروض بفئاتها الثلاث تمنح للمسجلين في كباحثين".وأضاف أن "القروض تمنح لنوعين من المشاريع، يتمثل النوع الاول بالمشاريع القائمة فعلا، ويمنح القرض في هذه الحالة كاملا لصاحب المشروع بعد إجراء الكشف وتقييم المشروع من قبل فرق خاصة في الوزارة، في حين أن المشاريع الجديدة تخصص لها القروض على دفعتين".وأشار الى أن "الوزارة اشترطت أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 18 عاما وأن لا يزيد على 62".وأكدت أن "الراغبين بالحصول على القروض يمكنهم التقديم إلكترونيا عبر منصة (مهن)".