تضمن مخالفات وفرق كبير بقيمة العقد.. تفاصيل منح عقد الطعام لشركة الهرم الدولية

وقال لـ ، إن "المخالفات المسجلة تعد مسؤولية إدارة شركة نفط الوسط"، مشيراً إلى أنه "كلما تحدث مسؤول أو عضو في أو جهة رقابية عن هذه التجاوزات، تظهر صفحات مشبوهة وغير معروفة تهاجمهم، وهو ما اعتبره جزءاً من محاولات التغطية على التجاوزات".وأضاف أن "مدير شركة يمتلك صفحات غير مسجلة ومشبوهة تهاجم أي نائب أو مسؤول أو إعلامي عمل الشركة أو يكشف المخالفات"، معتبراً ذلك "مؤشراً خطيراً يستدعي التحقيق".ودعا ورئيس إلى "توجيه الجهات الرقابية لمتابعة هذه الصفحات ومعرفة الجهات التي تقف وراءها"، مؤكداً أن "هناك فارقاً كبيراً في قيمة العقد قبل إحالته إلى شركة ، وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة الإجراءات التي رافقت إحالته".واختتم الحيدري تصريحه بالتأكيد على أن "الملف سيُعرض على جهاز الادعاء العام بعد استكمال التحقيقات وتحديد المخالفات".