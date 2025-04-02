الكلاب نهشت جسده.. طفل صغير في حالة حرجة بالبصرة (صورة)

وقال المصدر لـ ، ان "مجموعة من الكلاب السائبة هاجمت طفلا في بقضاء الدير بالمحافظة، ما أدى الى اصابته بجروح خطرة".وأضافت انه "تم نقل الطفل الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم كون حالته حرجة".