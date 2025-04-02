وفاة واصابة 4 عمال اثناء العمل بدائرة مجاري الرشيد ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، انه "لقي عامل مصرعه وصيب ثلاثة اخرين أثناء العمل في دائرة مجاري ببغداد".وأضاف ان "سبب الوفاة والاصابات هو استنشاقهم غاز الميثان السام".