تفاصيل تعرض مهندس لتعذيب وحشي على يد ضابط في الشرطة الاتحادية ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "خلافا نشب بين المهندس خالد وضابط بالشرطة الاتحادية تطور الى مشاجرة في حي حطين ببغداد، ما ادى الى اعتقاله من قبل افراد قوة امنية".فيما ذكر ذوو المهندس ان "نجلهم تعرض لتعذيب وحشي مماثل للأساليب الإرهابية التي تمارسها التنظيمات ، قبل أن يتم نقله إلى مركز شرطة حطين لاستكمال التعذيب"، مشيرين الى انه "في لحظة فقدانه للوعي بسبب النزيف الشديد، تم نقله إلى وهو في حالة صحية حرجة، حيث يرقد حالياً في غيبوبة شبه كاملة".وناشد ذوو المهندس "بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تعرضه لتعذيب وحشي على يد عناصر أمنية في بغداد"، متسائلين "اين من ذلك والذي يصرح دائما بتوفير الامن وفي ذات الوقت يقون بعض عناصره بارهاب المواطنين؟.. ولماذا التزم الصمت تجاه تجاوز ، مدير رواتب الشرطة الذي تشاجر مع ابننا؟".فيما استنكر الباحث في الشان السياسي عباس العرداوي "العمل الإجرامي الذي تعرض له المهندس خالد والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب الوحشي"، مطالبا "الحكومة بفتح التحقيق".واضاف في تدوينة له تابعتها :‏1- مواطن يفقد حياته بسبب ضابط في .‏2- مواطن يتم هدم هيكل مبنى قيد الإنشاء لانه لم يدفع للشرطة الاتحادية .‏3- مواطن يتم منعه من اشغال ارضه مالم يرضي امر الفوج بالشرطة الاتحادية.‏4- مطاردة لأصحاب‏5- منع دخول مواد البناء من قبل الشرطة الاتحادية إلا بعد التنسيق مع معرف بالشرطة الاتحادية.وتابع "للاسف هذه عينه من الاخبار التي يتم تداولها لتصرفات الجيش الأزرق الذي كان يؤرق في سواتر العز والذي اعطاء خيرة القادة والضباط والمنتسبين ليستقر به هذا الحال على يد قيادة يشوبها الشبهات وتحيطها الأزمات للاسف"، معربا عن امله "من التدخل الشخصي بهذا الموضوع وتغير هرم القيادة بقيادة صالحة ممن شاركت في تحرير الارض وتطوير الجهاز من الضباط الكفوئين".