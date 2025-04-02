بالفيديو.. عراقي يناشد من امام الكعبة: يارب اهلك بلدية الدورة

واضاف في المقطع "حسبي الله ونعم الوكيل على بلدية الدورة والمتجاوزين".واتهم مواطنون "بلدية الدورة بانها تنخر بالفساد الإداري والمالي، مما أثر سلبًا على الخدمات المقدمة في المنطقة".واكد احدهم ان "هذه البلدية تتلقى الرشاوى مقابل هدم منازل الفقراء، مما أدى إلى احتجاجات وتظاهرات من قبل الأهالي المتضررين".فيما اشار مواطن اخر الى ان "بلدية الدورة تبيع الأراضي المحرمة بصفة غير قانونية، مما أثار استياء المواطنين ودفعهم للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه القضايا".وطالب المواطنون "الجهات الرسمية، بما في ذلك ، بالتصدي للفساد والمفسدين داخل أمانة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين".