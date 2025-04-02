الوقف السني يوضح بشأن إعفاء خطيبين وإمامين من مهامهما (وثيقة)

وقال الوقف السني في بيان، ورد لـ ، انه: "تناقلت بعض القنوات الفضائية، والحسابات المجهولة والمثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأماكن الأحداث الانتخابية، خبراً زائفاً مفاده أن قد أصدر قراراً بإعفاء الشيخ مؤيد والشيخ وغيرهما من مهام الإمامة والخطابة".وأكد الوقف أن هذا "الخبر عار تماماً عن ، ولم يصدر عن المؤسسة أي أمر إداري بهذا الشأن، لا سابقاً ولا لاحقاً. فضلاً عن أن هذه الفترة تتزامن مع عيد ، مما يجعل إصدار الأوامر الإدارية بأي حال من الأحوال، مما زيف الادعاء ويدل على النوايا المغرضة وراء ترويجه".وأضاف "كما نرى في هذه الإشاعات امتداداً لحملة إعلامية ممنهجة استهدفت المؤسسة في محطات عدة، بهدف تشويه مواقعها المتوازنة وإرباك رسالتها الاعتدالية والوطنية، وهي محاولات باينة لتظليل الرأي العام وإدارة الدور الديني والمسؤول الذي يضطلع به السني".وعبر الوقف السني عن أمله "من وسائل الإعلام والناشطين، ولا سيما أصحاب الضمائر الحية، ضرورة التثبت من المعلومات وتحري الدقة من مصادركم الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تخدم الادعاء الفتنة وأعداء الاستقرار".