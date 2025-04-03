أين تذهب الأموال التي تستحصلها مديرية المرور من المواطنين؟.. نائب يوضح

وقال عنوز في حديث لـ ، إن "كل الاجراءات وكل القوانين في يجب ان تكون فيها تسهيلات حسب توجيهات ليكون المواطن بإمكانه إنجاز معاملته بالسرعة الممكنة خصوصا في استخدام جانب الأتمتة الإلكترونية".وأضاف عنوز، "يفترض بكل دوائر الدولة ان تنتقل الى الاتمتة الالكترونية بأسرع وقت فهي توفر الوقت الجهد والأموال في قضية الذهاب والاياب والمراجعة التي لا جدوى منها".وأكد عضو القانونية النيابية، أن "المبالغ التي تستحصلها من المواطنين بعضها مجمد لغاية الان، لان قانون 43 فيه طعون على بعض الاجراءات ونحن ناشدنا ان تعالج هذه القضية بين ووزارة الداخلية لكي تذهب كل الاموال الى الجهات التي خصصت في القانون ومنها الطرق والجسور والعلامات وحصة المديرية، وبالتالي لابد من تعديلات جدية واضحة قابلة للتطبيق في هذا المجال".