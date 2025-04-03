ثلاث وفيات بحادث سير شمال البصرة

أفاد مصدر طبي، الخميس، بوفاة ثلاثة أشخاص بحادث سير شمال .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حادث مروري مروع وقع قرب معمل الورق بقضاء الدير شمال البصرة".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح".