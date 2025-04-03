الأنبار.. مطالبة بفتح منفذ "التنف" الحدودي

طالب مدير ناحية في ، الخميس، بفتح منفذ "التنف" الحدودي، عازيا ذلك الى أهميته.

وقال مرضي العيثاوي في حديث لـ ، إن "منفذ الحدودي او ما يسمى بالتنف يعتبر الشريان الحيوي للانبار والعاصمة بغداد".

وأضاف أن "الطريق سالك ولا توجد مشاكل وممسوك من قطعات عسكرية والمنطقة الحدودية مؤمنة"، مشددا بالقول "الكل يتأمل إعادة افتتاح المنفذ لاهميته ونأمل افتتاحه خلال الأيام المقبلة".