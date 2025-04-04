امطار رعدية غزيرة.. هل سنشهد الشتاء في نيسان؟

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار معتدلة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وامطار غزيرة الشدة في تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، مبينة ان "الطقس ليوم الاحد سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحوا مع بعض الغيوم في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية".وأضافت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم مع تساقط امطار معتدلة في أجزاء متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية تكون رعدية أحيانا وترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية كما ترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا على العموم مع تساقط امطار خفيفة في أجزاء متفرقة من المنطقة الشمالية تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع بضع درجات في كما ترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".