سيد دخيل "منكوبة" وواسط قد لا تزرع.. بوادر جفاف مبكر و15% من الانفاق المائي يؤخذ "من جيب الخزين"

لكن رغم ذلك، يبدو أن كل المياه الواردة والمتساقطة لا تكفي للاستخدامات التي تزداد سنويًا مع تزايد عدد النسمات، ففي هذا الوقت من العام وقبل حلول حرارة الصيف، تتحدث على سبيل المثال عن شحة مياه قاسية، وتستبعد تمكنها من تنفيذ خطة الزراعة الصيفية البالغة 100 الف دونم، وتعتقد ان هذه المساحة ستكون على الورق فحسب ولا يمكن تطبيقها على الأرض بسبب عدم توفر المياه.اما ، فاعلنت قبل أيام ناحية بانها "منطقة منكوبة" بسبب الجفاف، وشح المياه فيها، حيث ان احد انهر المدينة جف بالكامل، وغادرته المياه.على ما يبدو أن المياه يتم استهلاكها في المدن والحصص التي يتم التلاعب بها من قبل بعض الجهات والكيانات المتنفذة خلال مرور المياه بمدنها ومنعها من الذهاب الى المدن التي تليها.وفي نظرة بالأرقام على الوضع المائي عمومًا، فإن ادنى مستوى خزين مائي وصله كان أواخر عام 2022 والذي بلغ حينها 7 مليار متر مكعب، اما في الوقت الحالي فيمتلك حوالي 10 الى 11 مليار متر مكعب فقط من الخزين المائي، بعد ان وصل الخزين في نهاية صيف العام الماضي حوالي 17 مليار متر مكعب، هذا يعني ان العراق استهلك اكثر من 7 مليار متر مكعب من مياه الخزين المائي في سقي محاصيل الخطة الزراعية الشتوية للشتاء الماضي.بالمقابل، تبلغ الاطلاقات المائية حاليا ما يقدر بـ450 متر مكعب بالثاني من ، يخزن منها 150 مترا مكعبا، ويطلق 300 متر مكعب، اما فالاطلاقات فيها لا تتجاوز الـ250 متر مكعب بالثانية، يتم اطلاق 500 متر مكعب بالثانية من ، ما يعني ان العراق يخزن 150 متر مكعب بالثانية من ، ويصرف 250 متر مكعب بالثانية من نتيجة العجز.وعموما يمكن القول ان العراق يدخل له 700 متر مكعب بالثانية حاليا، لكنه ينفق 800 متر مكعب بالثانية للاستخدام اليومي.واذا ما قورنت الإيرادات مع عام 2022-2023 سنكتشف ان الإيرادات المائية اليومية كانت تبلغ اكثر من 820 متر مكعب بالثانية، أي اكثر من الوضع الحالي.وفقا لمستوى الاطلاقات المائية الحالي البالغ 800 متر مكعب بالثانية، والايرادات البالغة 700 متر مكعب بالثانية، واذا استقر الوضع على ماهو عليه حاليًا، أي بانفاق عجزي يبلغ 100 متر مكعب بالثانية، فهذا يعني ان الخزين المائي البالغ 10 مليارات متر مكعب حاليا، يكفي للبقاء لمدة 3 سنوات، لكن عمومًا، فان الامر يتعلق اكثر بخطة الزراعة الشتوية التي تستهلك الكثير من المياه والتي قد تقضم نصف الخزين المائي في حال تراجعت الاطلاقات.