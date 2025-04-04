حقيقية هبوط طائرات أميركية في قاعدة عين الأسد

وقال المصدر لـ ، ان "الانباء التي نشرتها وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي حول هبوط طائرات أميركية في ، عارية عن الصحة".وأضاف ان "على وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من مصادرها الرسمية".