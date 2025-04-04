إمام جمعة النجف الأشرف: القواعد الأمريكية في العراق في مرمى قبضات شبابنا

جاء ذلك في خطبة صلاة الجمعة السياسية التي ألقيت اليوم في الأشرف.وذكر القبانجي ان "تصريحات رئيس بأننا نرفض التهديدات الأمريكية ضد هي تصريحات إيجابية ومن موقع المسؤولية"، مضيفا، "نحن ننصح بعدم التهور بحرب أو التهديد بحرب، فإننا مستعدون للدفاع عن ديننا وإننا متيقنون بأن أبواب الجنة قد فتحت لنا".وأضاف، إن "القواعد الأمريكية في هي مرمى المدفعية الإيرانية، بل هي في مرمى قبضات شبابنا ولا أحد يستطيع أن يمنعهم من ذلك".