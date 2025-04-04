اليونسيف: أكثر من 2,700 كم² من الأراضي العراقية ملوثة بالألغام

وذكرت المنظمة في بيان، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام، ان مخاطر الألغام الأرضية والمخلفات الحربية في تستمر بتهديد حياة المدنيين، وخصوصاً الأطفال، حيث أشارت تقارير رسمية للأمم المتحدة إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 314 طفل خلال السنوات الخمس الماضية جراء الألغام.وأشار مدير برنامج للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامار، إلى استمرار وجود مخاطر الألغام، مما يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية، قائلاً: "تتمثل مهمة للأعمال المتعلقة بالألغام في في تعزيز السلامة وخلق فرص للاستقرار والتنمية المستدامة. سنواصل دعم ودائرة شؤون الألغام في جهودها للتصدي لتلوث المخلفات الحربية، من أجل تمهيد الطريق لعودة آمنة وكريمة للنازحين العراقيين، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم واستصلاح أراضيهم بأمان".وفي سياق متصل، أكدت ممثلة منظمة في العراق، ، ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال من مخاطر الألغام، قائلة: "لكل طفل الحق في طفولة آمنة ومستقرة، خالية من تهديد الألغام والمخلفات الحربية. هذه المخاطر الخفية لا تقتصر على تهديد الحياة، بل تحرم الأطفال من حقوقهم في اللعب والتعلم والنمو في بيئة آمنة".في اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، تدعو واليونيسف – بحسب البيان - إلى التحرك بشكل عاجل لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال، من التهديدات القاتلة التي تشكلها المخلفات الحربية. كما تؤكدان التزامهما الراسخ بالعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة العراق لتسريع عمليات إزالة الألغام، وتوسيع نطاق برامج التوعية بمخاطرها، وتعزيز التدابير لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا لأطفال العراق.