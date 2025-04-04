شلل بحركة السير الذاهب للسليمانية.. اصطدام مركبتين محملتين بالنفط في جمجمال

وقال المصدر لـ ، إن "حادثاً مرورياً وقع بين مركبتين محملتين بمادة النفط صهريج في على الطريق الواصل الى السليمانية"، مشيرا الى ان "الحادث تسبب بتوقف حركة السير".واضاف، أنه "اصيب شخصان ضمن الحادث وتم نقلهما الى المستشفى القريب لتلقي العلاج".