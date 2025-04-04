فض مشاجرة مسلحة واعتقال طرفيها في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت من السيطرة على مشاجرة مسلحة اندلعت في إحدى مناطق المحافظة، حيث أسفرت العملية عن إلقاء القبض على جميع المتورطين وضبط الأسلحة المستخدمة في المشاجرة".وأضافت، أنه "شارك في العملية مفارز مركز شرطة ، وفوج طوارئ الأول، ووحدة استخبارات الأفواج، وقسم شرطة النجدة / قاطع المعقل، وشعبة استخبارات ، حيث تم التحرك الفوري إلى موقع الحادث وفرض السيطرة الأمنية على الموقف".وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين".