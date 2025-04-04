الرياح تسقط جسر مشاة في الديوانية على سائق "ستوتة"

وذكر المصدر لـ ، أن الجسر المنهار يقع مقابل المعهد التقني، وقد سقط أثناء مرور “ستوتة” تحته، مما أسفر عن إصابة سائقها بجروح متفاوتة.واشار إلى أن المصاد جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.