نائب يدعو لتشريع قانون يُنصف المعلمين ويضع حدًّا للتهميش

وقال في بيان، إن المعلمين يُحرمون من أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة، نتيجة تقاعس بعض مسؤولي عن المطالبة بالمستحقات المالية القانونية، كالمخصصات المهنية وأجور النقل، مما فاقم من معاناة الكوادر التربوية على الصعيدين المالي والمعنوي.وأشار إلى أن رقم (8) لسنة 2018 لم يحقق الغاية المرجوة منه، في ظل تفاقم ظاهرة تغلغل العصابات والمتنفذين في إدارات المؤسسات التربوية، ودعمهم لشخصيات فاسدة على حساب الكفاءات التربوية، وسط صمت واضح من المعلمين.كما سلط الضوء على ملف تعيين المحاضرين المجانيين، متهماً جهات لم يسمها بسرقة مبالغ خصصت ضمن الموازنة لحسم التعاقد معهم، مؤكداً أن مصير تلك الأموال ما زال مجهولاً رغم المطالبات المستمرة بالكشف عنها.واختتم الجابري بيانه بالتأكيد على ضرورة إعادة هيكلة المعلمين لتقوم بدورها الحقيقي في الدفاع عن حقوق التربويين وتحقيق تطلعاتهم، داعياً إلى اتخاذ خطوات جادة لإصلاح المنظومة التربوية وضمان للمعلمين الذين يشكلون بناء الأجيال.