بالعصي والهروات.. إصابة 5 اشخاص يعملون بمكتب احد النواب في الانبار

وقال احد الشهود لـ ، ان "5 اشخاص من مكتب احد النواب في أصيبوا اثر مشاجرة حدثت في منطقة زنگورة بالرمادي استخدمت فيها الهروات والعصي، على خلفية محاولتهم استغلال دور العباد لرفع صورة احد المسؤولين اعلى جامع الشيخ كردي".وأضاف ان "القوات الأمنية تدخل واعتقلت شقيق النائب على الفور".