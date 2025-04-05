موجة مطرية مستمرة.. هل سيتاخر فصل الصيف؟

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا الى غائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الجنوبية الغربية من وصحوا في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد".وأشارت إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المناطق كافة مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في تكون رعدية أحيانا، درجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية"، لافتة الى ان "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى معتدلة الشدة في تكون رعدية أحياناً، وسيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات على العموم".