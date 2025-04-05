بالصور.. حريق كبير في السليمانية

وقال الشهود لـ ، ان "حريقا كبيرا التهم عدد من المحال التجارية والبسطات في سوق بمحافظة ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون معرفة حجم الخسائر البشرية".فيما اكد مراسل ، ان "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحريق لاخماده"، مشيرا الى ان "أسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان".