لجنة الصليب الأحمر الدولية تحذر من خطر يهدد عشرات العراقيين

وقالت المتحدثة الرسمية باسم للصليب الاحمر في ، هبة في تصريحات صحفية|، ان "الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة تمتد على مساحةٍ تقدر بـ 2100 كيلومتر مربع في ، أي ما يعادل نحو 300 ألف ملعب كرة قدم."وأشارت هبة إلى أن "الألغام والمخلفات الحربية تشكل تهديدا مستمرا على حياة المدنيين، وتحول دون عودة العوائل النازحة إلى مناطقها، وتقيد إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتبطئ من جهود إعادة الإعمار".ووفق إحصائيات في العراق، تسببت الألغام والمخلفات الحربية خلال عامي 2023 و2024، بمقتل وإصابة 78 شخصا، فيما قتل 3 طلاب نتيجة لانفجار مخلف حربي في بمحافظة منذ بداية عام 2025.ولفتت هبة إلى أن "الأطفال هم من بين الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الألغام والمخلفات الحربية المتفجرة في العراق، إذ غالبًا ما ينجذبون إلى الأجسام الغريبة من دون إدراك لخطورتها".وأكدت هبة أن "مخاطر الألغام ومخلفات الحرب مازالت قائمة في المناطق التي عاد إليها المدنيون في محاولة لإعادة بناء حياتهم بعد النزاع"، مشيرة الى أن "خطر الألغام يمتد إلى ما هو أبعد من المدنيين ليشمل فرق إزالة الألغام، الذين يواجهون مخاطر تهدد حياتهم أثناء تنفيذهم لمهام عملهم المتمثلة بإزالة هذه المخاطر المميتة".وشهد العراق على مدى عقود أزمات وحروبا متتالية، وتكشف المساحات الملوثة بالألغام والمتفجرات عن الصراعات والحروب المتلاحقة، بدءا بالحرب العراقية الإيرانية وحربي وعملية تحرير العراق عام 2003، وما أعقبها ذلك من نزاعات داخلية ومواجهات ضد التنظيمات .وترى هبة أن "الحد من خطر الألغام والمخلفات الحربية المتفجرة يتطلب جهودًا متكاملة على الصعيدين المحلي والدولي، إذ يُعد العمل الجماعي أمرًا ضروريًا للحيلولة دون فقدان المزيد من الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين.من الناحية المحلية فقد اكدت هبة، "الحاجة الملحة لتكثيف برامج التوعية المجتمعية، لا سيما في المناطق الملوثة، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر، على أن تكون هذه البرامج مستمرة، ومتكيفة مع الخصائص الثقافية والاجتماعية لكل منطقة، وتشمل المدارس، والمراكز المجتمعية، والمناطق التي يتوقع عودة النازحين إليها".