في النجف.. تعاون مع والدته ذات الـ77 عاما للقيام بـ10 سرقات

وقال المصدر لـ ، ان "مفارز قيادة شرطة القت القبض على سارق نفذ 10 سرقات متفرقة بمساعدة والدته البالغة من العمر 77 عاما".وأضافت ان "السرقات التي قام بها كالاتي:السرق الاولى/ مبلغ قدره مليون وستمائة الف دينار من محطة وقود بالقرب منالسرقة الثانية / دراجة نارية ٤ گير من دار فيالسرقة الثالثة /دراجة نارية من عمارة الجيلاوي فيالسرقة الرابعة /دراجة نارية ٤ گير من منطقة السهلة في الكوفةالسرقة الخامسة/ عبارة عن قلادة ومحبس عدد اثنان ذهب من طفلة كانت موجودة في احد الاسواق بحي المكرمةالسرقة السادسة /سرقة مصوغات ذهبية من احد الدور فيالسرقة السابعة/ سرقة مصوغات ذهبية برازيلي النوع من مجمع للذهب فيالسرقة الثامنة/ مبلغ مقداره خمسين الف دينار عراقي من محل لبيع الطيور في على الشارع العام الفاصل مع حي الجزيرةالسرقة التاسعة /مصوغات ذهبية من احد الدور في منطقة الهرموش قلادة واساور ومحابسالسرقة العاشرة/ سرقة مصوغات ذهبية متنوعة وعددها 10 قطع من محل في السوق الكبير في المدينةوأكد انه "تم توقيفه وفق احكام المادة (446 عقوبات )، كما تم القبض على والدته وضبط 3 درجات مسروقه داخل الدار".