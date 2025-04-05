لم يبدأ الدوام الرسمي بعد.. لا تسلكوا الـ11 طريقا ومجسرا في بغداد اليوم

– محلي

رغم ان اليوم السبت يعتبر رسمية لجميع المؤسسات الحكومية وبعض الدوائر الاهلية الا ان ذلك لم يمنع من ان تشهد عدد من الشوارع الرئيسية والمجسرات ازدحامات بسبب غلق طرقا حيوية مهمة لاجراء اعمال الصيانة.



سريع الدورة مزدحم

مزدحم

فلكة مزدحم

جسر الائمة مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

تقاطع عقبة مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

كرادة خارج مزدحمة

مزدحم

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع الدورة مزدحممزدحمفلكة مزدحمجسر الائمة مزدحمجسر الأحرار مزدحممزدحمجسر الجمهورية مزدحمتقاطع عقبة مزدحمتقاطع المسبح مزدحمكرادة خارج مزدحمةمزدحم