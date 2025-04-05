تحديثات جوية متسارعة.. انخفاض محسوس بدرجات الحرارة واجواء شتوية ليلا

وقال القسم في بيان ورد لـ ، ان "تحديثات نماذج الطقس تشير الى استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، حيث تبلغ ذروة الارتفاع يوم الأربعاء الموافق 2025 لتصل درجات الحرارة الى 40 درجة مئوية في مدن وسط وجنوب البلاد واقل قليلا في باقي المدن".وأضاف ان "درجات الحرارة تعاود الانخفاض بشكل ملحوظ يوم الخميس الموافق الـ10 من نيسان الحالي بفارق عن المعدل العام يصل الى 7 درجة مئوية، لتكون الاجواء ربيعية معتدلة نهارا وباردة ليلا"، لافتا الى ان "هذه الحالة تستمر لمدة 6 أيام".