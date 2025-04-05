ذي قار تعلن الحداد

وقال عزة عودة في بيان ورد لـ ، انه "تكريماً لروح الشهيد البطل المقدم ضابط خلية استخبارات الأفواج، الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني المقدس في مكافحة الجريمة والدفاع عن أمن المواطنين وسلامة الوطن، نعلن الحداد الرسمي في عموم المحافظة لمدة ثلاثة أيام".وأضاف ان "الحداد يبدأ من يوم غد الأحد الموافق 6 نيسان 2025".