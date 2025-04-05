بعد فتره من إنجازها.. الرياح تسقط أبراجاً للضغط العالي في جزيرة الرمادي (صور)

وقال المصدر لـ ، إن "أربعة ابراج للضغط العالي ومحولات واعمدة واسلاك للكهرباء سقطت بمناطق مختلفة في بسبب الرياح وهطول الأمطار".وأضاف، أن "نصب هذه الأبراج لم يمض عليه سوى بضعة أسابيع"، لافتاً إلى أن "هنالك انتقادات لاذعة وجهت للجهات التي قامت بنصب هذه الأبراج كونها نصبت في أرض رخوة وبمواد رديئة".