قادمة من المدينة المنورة.. هبوط اول رحلة لشركة "كلوبل" العالمية في النجف

وذكر مصدر محلي لـ ، أن "اول رحلة لشركة العالمية للطيران (كلوبل) هبطت بمطار الدولي قادمة من المدينة المنورة".وأشار الى ان "رحلات الشركة ستبتدأ بواقع رحلتين أسبوعيا ومن ثم ثلاث رحلات"، مبيناً أن "الرحلة كانت تقل 190 راكباً".