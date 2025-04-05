التعذيب بمراكز التحقيق ليس جديداً ولا أحد يستجيب.. مطلب نيابي باستضافة وزير الداخلية

وقالت الزاير خلال زيارتها للمهندس خالد في حيث يرقد في العناية المركزة بعد اعتقاله على إثر مشاجرة مع ضابط كبير في الاتحادية، إنه "التعذيب في مراكز التحقيق ليس جديداً، ووزير الداخلية لا يسمع نداءاتنا".وأوضحت ان "التحقيق الاولي في هذه القضية يبين تواطئ واضح من الضباط لإيقاع اشد الضرر بالضحية".وطالبت "باستضافة وقائد شرطة / لبيان اسباب التعسف والانتهاكات التي تطال المعتقلين خصوصا وأنها ليست المرة الأولى".وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية عن تعرض المهندس خالد للتعذيب في أحد مراكز الاحتجاز في ، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدخلته في حالة موت سريري.ووفقًا للمصادر، فإن الواقعة حدثت داخل مركز شرطة حطين، حيث تم توقيف المواطن إثر شجار مع ضابط برتبة لواء في .وأوضحت المصادر، أن المهندس بشير خالد كان بصحة جيدة عند اعتقاله، إلا أنه تعرض لاحقًا لاعتداء داخل السجن، أسفر عن إصابات بليغة أدخلته في حالة حرجة، مما استدعى نقله إلى قسم الإنعاش في .على إثر تداول القضية إعلاميًا، أصدر توجيهًا بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتقديم تقرير رسمي حول الحادثة، مع حصر الإجراءات القانونية المتخذة بحق المسؤولين عن الواقعة.