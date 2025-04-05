تحذير للطيارين العراقيين.. هذه المناطق ممنوع العبور فوقها

وذكر القسم في تقرير ورد لـ ، أنه "تواجد سحب ركامية رعدية في مسار الطيران في مناطق شمال وشرق البلاد".وأضاف، أن "السحب الركامية ستستمر لغاية الساعة 08:00 مساءً".