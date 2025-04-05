مكاتب الدفع الإلكتروني في سامراء.. خسائر مضاعفة بسبب التالف النقدي والمصارف تزيد التعقيد

يقول أحد أصحاب المنافذ في ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنهم في كثير من الأحيان عند استلامهم لمستحقاتهم من المصارف، يواجهون مشكلة الأوراق النقدية الممزقة أو التالفة. وعندما يتقدمون بطلب استبدال هذه الأموال، تُخبرهم المصارف بأن عليهم إعادة الأوراق التالفة إلى المصرف، لكن حين يراجعونها لاستبدالها، يتم تحويلهم إلى البنك المركزي في العاصمة .ويضيف صاحب المكتب: "نضطر للسفر إلى ، حيث نبقى لساعات طويلة في انتظار استبدال المبالغ التالفة. هذا الأمر يعرقل أعمالنا بشكل كبير ويعرضنا لخسائر فادحة”. ويشير إلى أن هذه الرحلات المتكررة إلى بغداد تكلّفهم وقتاً وجهداً إضافياً.في الوقت نفسه، يعرب أصحاب المكاتب عن استيائهم من تعقيدات الإجراءات، التي تجعل من الصعب على أصحاب المنافذ الصغيرة التعامل مع التحديات المالية اليومية التي يواجهونها.ويتساءل أصحاب المنافذ عن الحلول الممكنة لهذه المشكلة، مطالبين الحكومة والمصارف بإيجاد آلية أكثر فاعلية للتعامل مع الأوراق النقدية التالفة، وتسهيل عملية استبدالها دون الحاجة للسفر إلى العاصمة وقطع مسافات طويلة.