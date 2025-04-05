منتسب من دون ثياب ومراجعين يلاحقونه.. ماذا حصل امام مستشفى أبي الخصيب

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تنفي ما تداولته بعض الصفحات بشأن اعتداء على منتسب أمني عند مستشفى أبي الخصيب من قبل مراجعين".وأشار الى ان "المنتسب غير مكلف بحماية المستشفى، إنما هو مراجع يرتدي الزي العسكري، وقد وقع الحادث نتيجة خلاف قديم، وليس له علاقة بالمراجعين أو الكوادر الطبية".وبينت، انه "تم اعتقال عدد من المتهمين المتورطين في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، فيما اهابت "بالجميع توخي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية".وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مجموعة اشخاص مجهولين يعتدون على منتسب ورجل اخر، وعلق على الفيديو، بانه مشاجرة بين مراجعين ودكتور ورجل أمن.