هيئة الحج تعلن انطلاق أول رحلة لطيران العالمية الى المدينة المنورة (فيديو)

وقالت الهيئة في بيان، إنها "باشرت صباح أمس بتسيير رحلاتها الدولية عبر شركة طيران العالمية المختلطة التابعة لها وللقطاع الخاص، في خطوة اتخذتها لتخفيف الزخم الحاصل خلال ايام الذروة في موسم العمرة".وأكدت الهيئة أن "هذه الرحلة ستكون فاتحة خير لرحلات اخرى الى بقية الدول مثل الامارات وتركيا والاردن والبحرين وستستمر بالعمل يوميا لخدمة المواطن العراقي الكريم".