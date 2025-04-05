حريق يطال محالا تجارية في بابل

اندلع حريق، مساء اليوم السبت، في محال تجارية وسط .

​

وقال مراسل ، اندلاع حريق داخل محال تجارية في شارع 80 وسط ، مشيرا الى أن الدفاع المدني هرع لاخماد الحريق.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.