مشاجرة تودي بحياة شخص في البصرة

أفاد مصدر محلي، مساء السبت، بوفاة شخص بعد مشاجرة في .​

​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة وقعت في قضاء ادت الى وفاة صاحب محل صرافة بالسكتة القلبية". وأضاف المصدر أن "المشاجرة حدثت بين ابناء صاحب المحل واشخاص".