غرق سائحة في نهر الزاب.. الدفاع المدني يبحث عنها

تعرضت سائحة للغرق في بمحافظة ، فيما تبحث فرق الدفاع المدني عنها.

وأفادت مواقع للتواصل الاجتماعي، بـ" غرق سائحة في قضاء سوران بنهر وفرق الدفاع المدني في القضاء تستنفر للبحث عنها".