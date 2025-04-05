انتحار منتسب أمني شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار منتسب شرطة يعمل ضمن منشآت بواسطة طلق ناري من سلاحه الحكومي في منطقة الحرية".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف دوافع الانتحار حتى الآن".